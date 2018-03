publié le 06/03/2018 à 12:30

Alexandre Jardin vient de publier Ma mère avait raison, chez Grasset. Ce roman est la pierre d’angle de la grande saga des Jardin. Après le portrait du père merveilleux (Le Zubial), du sombre grand-père (Des gens très bien), du clan bizarre et fantasque (Le roman des Jardin), voici donc l’histoire de celle qui lui a donné la vie.

"Ma mère avait raison", le nouveau roman d'Alexandre Jardin

Dans Ma mère avait raison, on y découvre une femme hors norme, qui ose tout, et qui s’impose comme l’antidote absolu de notre siècle timoré. Elle est dans les yeux de son fils l’héroïne-née, la tisseuse d’aventures, l’inspiratrice des hommes, la source jaillissante de mille questions – elle est le roman-même. Un roman qui questionne, affole, vivifie et rejoint la joie du fils. Mais la magicienne, hélas, n’est pas éternelle. Certaines femmes, pourtant, ne devraient jamais mourir.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

L'équipe de l'émission vous recommande Stéphane Bern reçoit Alexandre Jardin dans A La Bonne Heure !