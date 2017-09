publié le 20/09/2017 à 17:17

Le succès n'est plus à démentir. Le 6 septembre 2017, la série française Alex Hugo marquait son retour sur France 2 pour sa nouvelle saison. Depuis cette date, la série cartonne chaque semaine en audience, devançant de peu Esprits Criminels sur TF1, l'habituel leader du mercredi soir. L'année précédente, la série avait déjà réussi l'exploit de coiffer au poteau TF1 en battant chaque semaine Les Experts.



Samuel Le Bihan y incarne le policier Alex Hugo, reclus dans la montagne et enquêtant sur de nombreuses affaires. Mercredi 20 septembre, le dernier épisode inédit de la saison, intitulé L'Homme perdu, est diffusé sur la chaîne : le protagoniste, parti en bivouac, va entendre une explosion et va se retrouver enseveli sous la neige. Sur le papier, cet épisode s'annonce haletant et rempli d'épreuves pour le flic montagnard, tout comme le reste de la série qui a séduit le public.

1. Des enquêtes et un rythme haletant

Les fictions policières ont su conquérir le cœur des téléspectateurs français. C'est d'ailleurs l'un des genres qui fonctionne le mieux sur le petit écran, comme le prouvent les succès d'Esprits Criminels sur TF1 ou de Capitaine Marleau sur France 3 : pour cette dernière, entre 5 et 7 millions de téléspectateurs ont savouré chaque semaine les affaires résolues par la gendarme.

Samuel Le Bihan dans "Alex Hugo" Crédit : François LEFEBVRE - FTV - MFP

Alex Hugo s'inscrit dans cette tendance, sans pour autant s'enliser dans les carcans classiques du genre. Chacune des enquêtes dénonce les préjugés qu'on se fait de l'inconnu et s'inscrit dans le décor très spécifique qui les entoure : la montagne.



Trafic et meurtres sont ainsi au rendez-vous des épisodes de cette nouvelle saison, tout comme la course contre la montre à laquelle sera confrontée notre policier coincé au milieu de cette nature hostile. "Ce sont en quelque sorte des 'super-gardes champêtres', avec leur expérience passée, mais sans les moyens de la ville [...] Ces personnages n'ont rien, et c'est une des richesses de la série", explique Lionnel Astier qui incarne l'ami d'Alex Hugo, à Allociné.

2. Des personnages confrontés aux épreuves de la vie

En plus des enquêtes, la série propose des personnages entiers. Le personnage principal est un flic touchant qui a décidé de quitter la ville, sa pression et ses gratte-ciels, pour s'ouvrir au grand air de la nature.



"Je pense qu'Alex Hugo a une grande qualité : celle de nous interroger sur ce que nous voulons vraiment dans la vie", a confié l'acteur Samuel Le Bihan à Télé-Loisirs. "Nous recherchons tous la plénitude dans notre existence et Alex Hugo est un bel exemple, malgré les épreuves qu'il traverse."

3. Des décors à couper le souffle

La montagne des Hautes-Alpes est un véritable personnage d'Alex Hugo. Vastes étendues de verdures, pics enneigés, petits villages hauts perchés, le décor dans lequel évoluent le policier et ses collègues subjugue les téléspectateurs, tout en rajoutant des éléments dramatiques indéniables.

Les décors de "Alex Hugo" Crédit : LEFEBVRE François/FTV/MFP

Pour Lionnel Astier, les paysages sont d'ailleurs l'une des raisons du succès inattendu de cette série : c'est "l'envie, sans doute, de prendre un bon bol d'air", explique-t-il au micro de Télé Loisirs. Une montagne aussi magnifique qu'hostile, qui sera particulièrement importante dans L'Homme perdu, l'épisode diffusé ce mercredi soir sur France 2.