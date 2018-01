Alain Delon : "Je hais cette époque (...) je quitterai ce monde sans regrets"

publié le 11/01/2018 à 12:41

"Il y a ces êtres que je hais. Tout est faux, tout est faussé. Il n'y a plus de respect, plus de parole donnée". Alain Delon parle peu mais sa parole n'est jamais marquée par la langue de bois. Dans une interview accordée à Paris Match, l'acteur fait le point sur 60 ans de carrière : "J'ai tout connu, tout vu", pose-t-il en préambule avant de délivrer un diagnostic sévère sur l'époque actuelle.



"Il n'y a que l'argent qui compte. On entend parler de crimes à longueur de journée. Je sais que je quitterai ce monde sans regrets", tranche Alain Delon après avoir été cinglant. "Je hais cette époque, je la vomis", lâche-t-il à Valérie Trierweiler.

Par ailleurs, l'acteur qui indique vouloir remonter sur scène une dernière fois revient sur le décès de plusieurs de ceux qui ont partagé sa vie. "Presque tout le monde est mort", relève-t-il. Concernant sa vie amoureuse, Alain Delon, 82 ans, se dit prêt à "épouser une femme si elle était prête à [l]'accompagner jusqu'à la fin".