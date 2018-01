Alain Delon et la Permaculture dans La Curiosité

publié le 24/01/2018 à 12:48

Première partie : Alain Delon

Alain Delon fête ses 60 ans de carrière. Le Guépard a joué dans 90 films et attiré plus de 135 millions de spectateurs dans les salles. Une carrière qui a de quoi faire tourner la tête des acteurs débutants. Et pourtant, que savons-nous de l'homme derrière l'acteur ?

On fait le point avec le journaliste et historien Vincent Quivy.



Alain Delon lit des lettres de Poilus sur "RTL"

A lire : Alain Delon, Ange ou voyou, Seuil.

Alain-Delon-ange-et-voyou

Deuxième partie : La permaculture

Xavier Mathias est ancien maraîcher reconverti dans la formation en techniques potagères. Il pratique la permaculture. Mais qu'est-ce au juste ?

On vous donne les clés pour vous lancer. Commencez par bannir les produits chimiques, observez bien votre terrain, pensez au zonage... La suite dans l'émission !



livre-au-coeur-de-la-permaculture-xavier-mathias

A lire : « Au cœur de la permaculture » chez Larousse.