Akago et la Pompadour dans la curiosite

publié le 25/08/2017 à 12:00

Première partie : Découverte du Groenland

Pour se rafraîchir un peu, direction…le Groenland!



C'est un voyage extraordinaire que l'on vous propose...Embarquons en direction du Grand Nord, du Groenland, et plus précisément du village le plus extrême du Groenland : Kullorsuaq.

Pour nous guider, nous recevons Nicolas Dubreuil.

Nicolas Dubreuil est l'auteur du livre Akago paru chez Robert Laffont



Akago

Deuxième partie : La Pompadour, Reine des Lumières

La marquise de Pompadour, une femme brillante, belle et intelligente, la favorite de Louis XV pendant près de 20 ans.

Vous verrez comment les Courtisans ont tenté de se débarrasser de cette fille de petite noblesse et comment elle a aidé les grands esprits de l'époque à combattre les archaïsmes.Ce grand destin nous est raconté par Karin Hann .



Karin Hann est l'auteure du livre Reine des Lumières publié aux éditions du Rocher

Reine des Lumières