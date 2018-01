Airbnb et le grand requin blanc dans La Curiosité

publié le 11/01/2018 à 13:00

Première partie : Airbnb

En dix années à peine, Airbnb est devenu un géant du tourisme mondial présent dans 191 pays et 34 000 villes, et pesant la coquette somme de 30 milliards de dollars.



Comment est né ce site d'hébergement en ligne ? Saviez-vous que ses créateurs ont d'abord galéré en vendant des paquets de céréales à l'effigie de Barack Obama et de John Mc Cain pendant les élections américaines ? Pourquoi ce site accusé d'évasion fiscale et de concurrence déloyale crée-t-il aujourd'hui la polémique ?

Pour en parler, nous recevons le journaliste Stéphane Loignon du Parisien Week-end.

L'applicatiuon Airbnb sur un smartphone (illustration)

Deuxième partie : Le grand requin blanc

C'est le plus grand prédateur des océans… Il est capable de détecter une goutte de sang dans un océan, peut apercevoir sa proie à plus de 1 kilomètre, et possède jusqu'à 400 dents.



Dans la Curiosité aujourd'hui, on plonge avec l'océanographe François Sarano à la découverte du grand requin blanc. Un être fascinant, effrayant mais aussi très calme, solitaire et sensible.