Agathe Lecaron rejoint la bande des Grosses Têtes

publié le 29/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui n'a pas crié Sacha Guitry depuis deux mois, c'est vous dire si elle avait hâte de revenir.

… Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui arrive toujours rue Bayard en se disant: "C'est beau la vie quand on y pense."

…Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui sait que le vert porte malheur au théâtre et le rouge porte bonheur à la radio.

… Francis Huster

Une Grosse Tête qui n'a pas piqué que la mémoire aux éléphants.

… Bernard Mabille

Une Grosse Tête qui ne met jamais de chaussette mais qui ne prend jamais de gant non plus.

… Pierre Bénichou



Une Nouvelle Grosse Tête qui anime les maternelles sur France 5 et qui vient faire connaissance avec des grands enfants à la radio.

… Agathe Lecaron



Francis Huster Crédit : MIGUEL MEDINA / AFP



