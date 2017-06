Adèle, bestioles et Belle époque dans la Curiosité

publié le 05/06/2017 à 18:00

La vie d'Adèle

En 8 années de carrière, Adele a vendu plus de 100 millions de disques, singles et albums. Elle a remporté 10 Grammy Awards et la vidéo de son tube "Hello" a été vue + de 50 millions de fois sur YouTube en 48 heures ! Avec une fortune estimée à 85 millions de livres, elle est en 2016 la chanteuse de moins de 30 ans la mieux payée au monde…

Comment tout cela a-t-il commencé ? Quel est le secret de la réussite de cette jeune diva britannique de 28 ans ? Comment s'est-elle hissée au sommet ? En quoi est-elle unique en son genre ? La réalité est-elle plus complexe qu'elle n'y paraît ?

Pour décrypter ce "phénomène" Adele, nous recevons la journaliste Véronique Chalmet auteure du livre Hello, it's me, Une vie d'Adèle chez Hors Collection.

Hello-it-s-me-une-vie-d-Adele

Les petites bêtes qui font peur … mais pas trop !

Insectes, araignées, serpents : ce animaux sont tous victimes de préjugés. Pourquoi nous font-ils peur ? Est-ce que toucher un crapaud donne des boutons ? Le scarabée est-il dangereux ? Faut-il vraiment s’immobiliser quand on voit une guêpe ou taper du pied pour faire fuir les serpents ? L'entomologiste François Lasserre démêle le vrai du faux !

François Lasserre est l'auteur du livre Les petites bêtes qui font peur … mais pas trop aux éditions Salamandre



Les petites bêtes qui font peur ... mais pas trop

La Belle époque

La Belle Epoque, ce sont les 15 premières années du XXème siècle, 15 années synonymes d’insouciance et de joie de vivre, d’audaces esthétiques et d’innovations scientifiques. On revit cette période avec notre invité, l’historien Dominique Kalifa.

Dominique Kalifa est l’auteur du livre La véritable histoire de la Belle Epoque publié aux éditions Fayard

La véritable histoire de la Belle Epoque