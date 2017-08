Abeilles et Le Familistère dans La Curiosité

publié le 02/08/2017 à 12:00

Première partie : Les abeilles ont le bourdon !

Les abeilles sont en danger !



Comment vivent les abeilles ? qu'est-ce qui les met en danger ? Pourquoi des essaims entiers disparaissent chaque jour ?

Henri Clément, apiculteur, porte-parole de l’UNAF et rédacteur de la revue Abeilles & Fleurs nous explique tout ce soir.



L'apiculteur Henri Clément est l'auteur du livre L'apiculture pour les nuls publié chez First.



L'apiculture pour les nuls

2ème partie : Le Familistère de Guise

Bienvenue au familistère de Guise ! cette utopie industrielle et communautaire est née dans le département de l'Aisne en 1884, un site exceptionnel que l’on va visiter et dont on va vous raconter l’histoire !

Avec pour guide Frédéric Panni,conservateur et directeur de cet incroyable lieu.



Le Familistère