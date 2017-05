A quel horizon a-t-on une chance de voir diminuer les effectifs parlementaires ?

publié le 20/05/2017 à 12:30

Philippe interroge Philippe Bouvard sur l'avenir des effectifs parlementaires.

Ghyslain, sapeur pompier volontaire, veut connaitre l'avis de Philippe sur les voitures incendiées.

Enfin, Aurélie, discute des poules pondeuses en batterie dans la grande distribution.

Erik Orsenna " Géopolitique du moustique"

Philippe Bouvard interroge le célèbre académicien Erik Orsenna sur son livre "Géopolitique du moustique" paru chez Fayard.

L'association L214 dénonce les conditions d'élevage des poules Crédits : AFP / Archives, Jean-Pierre Muller | Date : 18/09/2014 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > L'association L214 dénonce les conditions d'élevage des poules Crédits : AFP / Archives, Jean-Pierre Muller | Date : Une voiture autonome Uber dans les rues de Pittsburgh, en mars 2017 Crédits : SIPA | Date : L'écrivain Erik Orsenna sort son nouveau livre le 9 mars Crédits : Fanny Bonjean / RTL.fr | Date : 1 / 1 < > +

Les petites nouvelles

Quelques nouvelles insolites distillées par Philippe Bouvard :

Les autorités népalaises luttent contre les embouteillages de montagnards au sommet de l'Everest, l'artiste Jeff Koons expose une ballerine gonflable haute de 14 m à New York et un nouveau sport en Finlande : « le hobby horsing».

Guillaume Gomez,le chef de du Palais de l'Elysée.

Guillaume Gomez, Meilleur Ouvrier de France et Chef des cuisines de l’Elysée, véritable ambassadeur de

la cuisine française propose un carnet personnel de recettes faciles à réaliser.





Posez votre question à Philippe Bouvard







Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.