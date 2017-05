40 ans de voyages dans la Curiosité

publié le 24/05/2017 à 19:17

Les disparus volontaires

Plus de 5000 personnes disparaissent chaque année en France, des fugues, des coups de têtes, des fraudes à l’Etat civil, tous les cas de figures sont possibles…On va partager le destin de ceux qui partent et de ceux qui espèrent leur retour avec Patricia Fagué auteure du livre Disparus sans laisser d'adresse paru aux éditions de l’Opportun.

Disparus sans laisser d'adresse

40 ans de voyages

On va voyager ensemble pour contourner les préjugés. Vous pensez que Tokyo est une ville infernale et inhumaine, vous allez découvrir des cafés lilliputiens, des quartiers chaleureux, et des pétales de cerisiers qui tombent dans votre verre de saké pour vous souhaiter le meilleur dans la vie ! De Tokyo à Melbourne, Pierre Josse nous fait vivre ses plus beaux voyages.

Pierre Josse publie Chroniques vagabondes (aux Editions le Routard / Hachette.



Chroniques vagabondes

Les politiques et leurs mères

On vous raconte l’histoire de Jeannine, Françoise, Anne et Pierrette, des femmes qui sont aussi des mamans. Leurs fils et fille s’appellent Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen. Et oui, Les politiques aussi ont une maman !

On fait leur connaissance avec Olivier Biscaye, auteur du livre Les politiques aussi ont une mère, coécrit avec Bernard Pascuito et publié chez Albin Michel.

Les politiques aussi ont une mère