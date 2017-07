1977 dans la Curiosité

publié le 06/07/2017 à 18:00

1977 année fantastique

1977 : année de naissance d’Emmanuel Macron, révolution informatique d’Apple, apparition du RER ! Et si le monde d’aujourd’hui était né il y a 40 ans ?

On le découvre avec Anne-Claire Genthialon, journaliste au Parisien Magazine / Aujourd’hui en France qui consacre un dossier à cette question en partenariat avec RTL

Le Parisien Magazine du vendredi 7 juillet 2017

Les animaux qui défient la science

L’éléphant, la girafe, la fourmi, le corbeau, tous ces animaux nous sont familiers, et pourtant, ils défient les lois de la science grâce à certaines capacités hors du commun !



Cécile Bonneau, rédactrice en chef des Hors-séries de Science et Vie, nous révèle les capacités extraordinaires de ces animaux !



Retrouvez le hors-série de Science et Vie consacré aux animaux qui défient la science en kiosque tout l’été, en partenariat avec RTL !



Hors série Science&vie été 2017

Le British style

On vous offre une leçon de mode ! un tourbillon de couleurs, de formes, de mauvais goût, d’arrogance et de génie… C’est tout ça le British Style !

Le journaliste mode Loïc Prigent a déshabillé les Anglais dans un excellent documentaire diffusé cet été dans le cycle Arte Summer of Fish & Chips en partenariat avec RTL et Libération.