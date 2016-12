1917 dans La Curiosité

1917 l'année qui a changé le Monde, aventurière et chemins de fer mythiques.La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 28 décembre 2016.

Dans 4 jours, on y sera : 2017 ! L’occasion pour nous de remonter un siècle en arrière et de découvrir comment l’année 1917 a changé le monde avec le journaliste Jean-Christophe Buisson, journaliste et directeur adjoint du Figaro Magazine.



Jean-Christophe Buisson est l'auteur du livre 1917, l’année qui a changé le Monde publié aux éditions Perrin

La meilleure aventurière du Monde

Une rencontre exceptionnelle avec une aventurière de l’extrême….

Sarah Marquis marche seule depuis 25 ans, sur toutes les terres hostiles de la planète.

Dernier défi en date : 3 mois dans l’ouest sauvage australien en mode survie, rien à manger, rien à boire. Et des crocodiles comme uniques compagnons.





Lauréate du prix de l’aventurière de l’année décerné par le National Géographic, Sarah Marquis publie Instincts chez Michel Lafon.

chemins de fer mythiques

Des trains de légende…On vous emmène en voyage à bord du transsibérien, de la Cordillère des Andes avec le Central Peru, et des trains qui ont redessiné la France, depuis la première ligne entre St Etienne et Andrezieux, en 1827 !



On se laisse conduire par Clive Lamming, historien des chemins de fer et auteur du livre Chemins de fer mythiques paru aux éditions du Chêne.