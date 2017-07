Une sagittaire dans le doute...

Christine Haas et Laetitia Nallet

publié le 24/07/2017 à 22:30

Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de "Quel est votre signe?" ! Amour, travail, passions, trahisons... En Juillet, Christine Haas et Lætitia Nallet vous accompagnent du Lundi au Vendredi et vous guident à travers votre carte du ciel.





astrologie

Parmi les thèmes de l'émission :

Stéphanie, Sagittaire, a repris ses études et est actuellement en 2ème année de Licence d'anglais. A la base, elle se dirige donc vers l'enseignement, mais problème : elle doute tout le temps et n'arrive pas à trouver sa voie ! Un jour elle veut être professeur, un jour elle veut travailler dans la communication et un autre, elle evut être maraichère…

Certaines fois Stéphanie veut aller vivre à l'étranger mais en ce moment, par exemple, elle a envie de se poser en France ! Bref, elle n'arrive pas à se décider, le temps passe et elle est toujours au même point. Est-ce la peur de s'engager ou de faire le mauvais choix ? Elle compte sur son thème astral pour l'aiguiller…



D'après sa carte du ciel, quel chemin doit suivre Stéphanie ???

