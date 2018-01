publié le 07/01/2018 à 10:03

La green attitude, c’est une vraie tendance. En déco, vous avez forcément entendu parler de "l’effet jungle". On a vu apparaître des papiers peints avec de grandes feuilles de végétaux, des tissus aux motifs tropicaux, il y a eu aussi le retour des plantes vertes qu’on jugeait ringardes et qui sont à nouveau désirables, bref, le vert, c’est une mode, et c’est même plus que ça c’est un besoin. Si vous n'avez pas la main verte, il existe la technique des plantes stabilisées.



Ce sont des plantes idéales : pas besoin d’eau, aucun entretien, on peut les installer dans un recoin sans lumière, elles ne bronchent pas, ce ne sont pas de fausses fleurs en tissu, il s’agit de plantes naturelles qui ont été stabilisées. On retire leur sève progressivement pour injecter un mélange de glycérine végétale et de colorants alimentaires, les colorants c’est pour qu’elles restent bien vertes. Avec cette recette, elles gardent leur souplesse et ont l’air vraies !

Les Kokedama pour décorer votre intérieur Crédit : Adventive

Sur le site Adventive, vous verrez de la mousse s’échappant de mini-jardinières en béton brut, c’est un objet déco à poser, je craque pour les tableaux : Ce sont de grands tableaux en bois dans lesquels on a fait des découpes laser, et dans ces parties découpées, on vient insérer du lierre, de l’eucalyptus, toutes sortes de plantes. Suspendu sur un mur, c’est une bouffée d’oxygène pour la pièce. Sans compter que la verdure apaise les tensions et c’est moins étouffant et imposant qu’un mur végétal.

Il y aussi des Kokedamas, ces boules de verdure que les Japonais suspendent au plafond pour optimiser l’espace (à partir de 39 euros). En version stabilisée, c’est une boule recouverte de mousse de laquelle s’échappe une plante, comme un eucalyptus avec ses feuilles gris bleuté. L’ensemble flotte dans les airs, c’est aérien.

Brocante : trouver les meilleurs sites pour chiner

On commence par le site Desuet, dont l’atelier situé à Tourcoing propose une large gamme de meubles vintages. Les prix ne sont pas donnés, mais on y trouve vraiment de belles choses. On part maintenant sur un site nantais spécialisé dans le mobilier et la petite déco des années 50 et 60, c’est L’atelier du petit parc qui propose par exemple, un superbe fauteuil en osier des années 60 pour 160 euros. On fait un détour en banlieue parisienne avec le site Retour de Chine de Valérie, qui propose une large gamme d’objets des années 20 à 80 qui peuvent aussi venir de Chine, le pays.





Esprit de famille est un vrai délice. On y trouve des meubles d’usine, d’atelier, des objets industriels, des textiles anciens... Et pour finir, n’hésitez pas à vous adresser au site Room 30 qui en plus d’être une boutique en ligne avec un show-room à Montreuil, est également une conciergerie. C’est-à-dire que l’équipe cherche pour vous le meuble vintage de vos rêves en fonction de vos desiderata. Vous aurez le summum des avantages d’internet sans bouger de votre canapé.



Sans oublier l’application Catcher, qui met en relation vendeurs et chineurs, grâce à un service de géolocalisation. Et Ruecup, mais attention, cette application est encore en développement et n’existe pour le moment que sur Android. Son objectif : géolocaliser les meubles à récupérer dans la rue avant le passage des éboueurs. Une brocante gratuite en somme, le rêve.

Cuisine : des Saint-Jacques à l'orange et aux bettraves

Au marché vous mettez la main une petite botte de betteraves crues, de taille petite-moyenne, vous allez les mettre à cuire à l’eau bouillante salée, pendant un petit quart d’heure, vingt minutes, il faut qu’elles soient tendres évidemment mais encore un peu fermes sous la dent. Ensuite, vous allez les peler, puis les tailler en palets, des petites rondelles, de deux centimètres d’épaisseur sur 5 de diamètre, et vous allez les mettre à confire à la poêle, feu doux, dans du beurre, vous les tournez régulièrement.



Vous allez ajouter dans cette poêle le jus d’une orange sanguine, ce que vous faites, avant de la presser, cette orange, c’est lui prélever un peu de son zeste, avec une râpe très fine — ce zeste va nous servir plus tard… Et le jus d’orange, il va légèrement réduire dans la poêle, du coup, les palets de betterave vont en quelque sorte caraméliser, ils vont glacer comme on dit en cuisine, vous les salez, vous les poivrez et vous éteignez le feu, ils doivent rester simplement tièdes.



Dans une poêle très chaude, ajoutez les Saint-Jacques, un bon gros morceau de beurre demi-sel, et là vous y allez, une minute de chaque côté, pas plus. Vous retirez les Saint-Jacques de la poêle, et vous allez mettre un trait de vinaigre de Xérès dans votre beurre bien mousseux.

Jardin : le cornouiller à fleurs

En janvier, c’est simple, il est nu comme un ver. Pas de fleurs, de baie ou de feuilles. Juste des tiges, des simples rameaux. Mais, des rameaux splendides, avec l’écorce la plus rouge brillant qui soit.



Quand arrive le printemps, on coupe toutes les branches à 25 cm du sol. Mais comme elles ne cassent pas trois pattes à un canard, la perte n’est pas bien grande. J’aurai en échange une ribambelle de nouvelles pousses vigoureuses et saines. Qui ne fleuriront pas mais seront rouge flamme l’hiver suivant, comme un bon feu de cheminée. Allez-vous promener dans la jardinerie ou la pépinière la plus proche de chez vous. Cet arbuste splendide est heureusement de plus en plus souvent proposé. Ses tiges rouges se repèrent de loin.