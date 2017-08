Une capricorne dans le doute...

publié le 02/08/2017 à 22:30

Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de "Quel est votre signe?" ! Amour, travail, passions, trahisons... En août, Christine Haas et Lætitia Nallet vous accompagnent du Lundi au Jeudi et vous guident à travers votre carte du ciel.

Parmi les thèmes de l'émission :

Emma, capricorne, et son compagnon Gérard ont toujours vécu séparément et ce depuis 17 ans !!! Elle habite dans le Nord et lui Paris mais leur relation a toujours très bien fonctionné comme ça.

La retraite approchant, ils avaient pour projet de partir vivre au Portugal. Gérard a donc mis toutes ses économies, soit 200.000€, dans une maison là-bas… et il s'est avéré que c'était une arnaque ! Il a tout perdu l'année dernière et bien évidement une dépression a suivi. Résultat : il a décidé de rompre avec Emma mais de la garder en amie.





Un peu assommée par la nouvelle, elle a décidé de quand même partir au Portugal et a investi dans un appartement qu'elle doit avoir fin aout. Jusqu'ici tout va bien mais le stress la gagne, le doute l'envahi…



Les astres sont-ils de son côté ?

Est-ce que tout va bien se passer niveau achat et vie seule la bas ???

