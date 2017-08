Une bélier en pleine hésitation ...

publié le 08/08/2017 à 22:30







Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de "Quel est votre signe?" ! Amour, travail, passions, trahisons... En août, Christine Haas et Peggy Broche vous accompagnent du Lundi au Jeudi et vous guident à travers votre carte du ciel.

Astrologie Crédit : l'oeil d'or

Parmi les thèmes de l'émission :

A presque 40 ans, Hélène rêve de partir vivre et travailler au Canada. Un rêve qu'elle avait déjà il y a 20 ans et qu'un jeune étudiant a ravivé en elle ...

En effet, alors qu'elle travaille dans une université, un étudiant lui parle de son oncle qui vit aux Etats-Unis et qui exerce dans une ambassade. La description de cette vie idyllique créé un déclic chez Hélène !



Mais deux choses l'empêche de partir : laisser sa mère dont elle se sent responsable en France et la peur d'échouer.



Hélène a toujours été craintive, a toujours eu peur de l'inconnu et souhaite aujourd'hui retrouver son insouciance ...



Va-t-elle y parvenir ?

Sera-t-elle capable de partir au Canada ?

Nous contacter :

Vous souhaitez connaitre votre thème astral ? Vous vous posez des questions sur votre avenir amoureux ou professionnel ? Pour participer à "Quel est votre signe ?", c'est simple !



Contactez-nous par sms au 74900 code ASTRO, par téléphone au 3210 ou bien envoyez votre question par mail à astro2017@rtl.fr en indiquant votre numéro de téléphone. Mais n'oubliez pas : Christine a besoin de vos date, heure et lieu de naissance précis afin de pouvoir étudier votre carte du ciel.