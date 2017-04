Un livre peut-il changer une vie ?

publié le 12/04/2017 à 07:00

Ils émeuvent, apaisent, motivent, consolent, bousculent, révoltent, éveillent les consciences : certains ouvrages (romans, essais, développement personnel, biographies...) ont le pouvoir de donner un nouveau souffle à notre histoire et de nous transformer au point d'avoir une véritable influence sur notre parcours et de nous accompagner tout au long de notre vie. Comment expliquer qu'une lecture puisse avoir autant d'impact ? Quels sont vos livres de chevet, ceux qui ont le plus de valeur à vos yeux ?



Invitées

- Christilla Pelle-Douel, auteur de "Ces livres qui nous font du bien" (Éditions Marabout)



Ces livres qui nous font du bien (Marabout)



- Belinda Cannone, romancière et essayiste

