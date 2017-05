Un animal peut-il aider à surmonter une épreuve ?

publié le 02/05/2017 à 07:00

Nous entretenons des liens spéciaux et épanouissants avec nos amis à poils et à plumes qui partagent notre quotidien. Après un deuil, pendant une dépression, un problème de santé, une perte d'emploi, lorsque l'on souffre de solitude ou encore que l'on apprend une mauvaise nouvelle, leur contact nous aide bien souvent à mieux vivre les périodes les plus difficiles de notre vie. Comment expliquer l'apaisement que nos chats, chiens, rongeurs et autres équidés nous procurent et la force qu'ils nous insufflent ?

Invitées

- Isabelle Taubes, journaliste au Magazine Psychologies, partenaire de l'émission

Psychologies Magazine Avril 2017

- Thierry Bedossa, vétérinaire comportementaliste Livre : "Tout sur le toutou" (Éditions Anne Carrière)

Tout sur le toutou (Editions Anne Carrière)

