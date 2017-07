Sous le signe de la bonne humeur

Christine Haas et Laetitia Nallet

Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de "Quel est votre signe?" ! Amour, travail, passions, trahisons... En Juillet, Christine Haas et Lætitia Nallet vous accompagnent du Lundi au Vendredi et vous guident à travers votre carte du ciel.





Parmi les thèmes de l'émission :

Sébastien, scorpion, est horticulteur dans l'entreprise familiale.Tout roule du côté professionnel mais, s'y étant énormément investi, c'est le côté sentimental qui en pâti…

De nature réservée, ses amis lui ont donc lancé un défi : s'inscrire à des cours de danse (salsa et bachata) pour pouvoir rencontrer du monde. Depuis 3 ans, il se trémousse sur les parquets et fait également des sorties avec les membres du groupe. Sportif, il joue aussi au rugby et, depuis janvier, s'est inscrit à des sites de rencontre.



Que disent les astres côté cœur ?

Tous ses efforts pour rencontrer l'amour vont-ils payer ???

