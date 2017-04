Sommes-nous tous devenus impolis ?

publié le 11/04/2017 à 07:00

Le smartphone a révolutionné nos vies mais il met quelque peu à mal les règles élémentaires de la politesse. Nous n'hésitons plus à le consulter pendant les repas, en réunion, ou même lorsque quelqu'un nous parle. Par ailleurs, arriver en retard à un rendez-vous est presque devenu communément admis voire un peu "chic"... Comment expliquer tous ces changements de comportements ? Pourquoi ne respectons nous pas tous les codes de bienséance et de courtoisie ? Comment réagir face à une personne qui manque de savoir-vivre ?

Invités

- Isabelle Soing, journaliste au magazine Avantages, partenaire de l'émission

Avantages Avril 2017

- Alexandre Dubarry, consultant, coach et chercheur en psychologie sociale

Livre : "Comment dire à un collègue qu'il sent mauvais sous les bras ?" (Éditions Leduc.s) et "L'enchantement du client" (Éditions Leduc.s)

Comment dire à un collègue qu'il sent mauvais sous les bras ? (Ed Leduc.s)

L'enchantement du client (Ed Leduc.s)

