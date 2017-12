Un Noël avec des dizaines et des dizaines de cadeaux au pied du sapin , une envie de bonbons de nos enfants vite comblée , l'achat du nouveau modèle de smartphone qui vient de sortir , ce énième pull qui nous fait de l’œil dans la vitrine de notre boutique préférée ... : nos envies sont aujourd'hui rapidement assouvies et posent la question du rapport au désir et au plaisir dans notre société. Ne pas avoir accès à ce que l'on convoite engendre bien souvent un sentiment de frustration difficile à supporter. Pourquoi la frustration est-elle saine, notamment pour nos enfants ?

article

7791386132

Sommes-nous devenus intolérants à la frustration ?

Sommes-nous devenus intolérants à la frustration ?

Ne pas faire plaisir à nos enfants et ne pas répondre dès que possible à nos propres envies génère de l'insatisfaction... Je veux et j'exige, c'est dans "On est fait pour s'entendre" !

http://www.rtl.fr/culture/lifestyle/sommes-nous-devenus-intolerants-a-la-frustration-7791386132

http://media.rtl.fr/cache/loBAAVcYXaoiyKlQ1MlA9Q/330v220-2/online/image/2017/1214/7791432291_sommes-nous-devenus-intolerants-a-la-frustration.jpg