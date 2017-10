Sexe : Qu'est-ce qu'un bon coup ?

publié le 20/10/2017 à 07:00

Donner du plaisir à ses partenaires, trouver ce qui les fait craquer, avoir les bons gestes, le bon tempo ou encore savoir être à l'écoute du corps de l'autre ne vont pas toujours de soi. La partition de la sexualité se joue à deux et le résultat peut aller de la plus belle symphonie aux fausses notes à répétition... Alors, certaines personnes sont-elles vraiment plus douées que d'autres dans ce domaine ? Ne s'agit-il pas d'un point de vue subjectif ? Quels atouts mettre en valeur pour un moment intime de qualité ?



Invités

- Marie-Claude Treglia : journaliste

- Stéphane Rose : journaliste, auteur et chroniqueur

- Damien Mascret : médecin et sexologue



Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).