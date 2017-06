publié le 12/06/2017 à 07:00

Le culte de la performance s'est invité jusque dans nos lits et dans nos échanges avec notre entourage. Et en vérité, on en parle bien plus qu'on ne fait l'amour. Il n'est pas simple de s'abroger des diktats du sexe et de la jouissance. En effet, aborder ce thème permet de se rassurer, de savoir si notre relation est dans la "norme", de mettre fin à toutes nos interrogations et parfois aussi d'en rajouter un peu pour épater la galerie. Pourquoi avons-nous tant besoin de parler de sexualité ? Que traduit notre manière d'évoquer le sujet ?



Invités

- Christelle Parlanti, (Les Ginettes), auteur et journaliste



- Danielle McCaffrey, rédactrice en chef de Néon, magazine partenaire de l'émission

- Stéphane Rose, journaliste, auteur et chroniqueur dans l’émission "La Revue de presse" à 20h45 sur Paris Première

Livre : "Comment devenir une star de la télé" (Éditions J’ai lu) et "Guide de survie quand tu ne supportes pas les enfants" (Éditions Tut Tut)

