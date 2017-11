Savoir bien s'exprimer nous ouvre-t-il des portes ?

publié le 22/11/2017 à 07:00

Savoir bien parler et capter l'attention de nos interlocuteurs n'est parfois pas chose aisée... Si certains y parviennent très facilement, d'autres rencontrent plus de difficultés et redoutent de prendre la parole, notamment dans le domaine professionnel (passer un entretien, diriger une réunion, animer des conférences...) mais aussi personnel (rendez-vous amoureux, expression de ses opinions...). Faire preuve d'éloquence est un réel atout et en manquer peut se révéler handicapant lorsqu'il s'agit de convaincre son interlocuteur (bafouilles, mauvaise articulation, débit trop rapide, manque d'arguments...). Comment apprendre à bien s'exprimer ? Que nous apporte l'éloquence ?



Invités

- Olivier Parléani : avocat à la Cour d'Appel de Paris, Secrétaire de la Conférence

- Jean-Philippe Lafont : chanteur lyrique et coach vocal, auteur de "Avec voix et éloquence", éditions Larousse



Avec voix et éloquence

- Guillaume Villemot : fondateur du Festival des Conversations, vice-président de "Bleu Blanc Zèbre", auteur de "Osez les conversations", éditions Eyrolles et "De Gaulle, l'homme qui disait non", éditions Lire c'est partir



Osez les Conversations

De Gaulle, l'homme qui disait non

En partenariat avec le film "Le Brio"



Le Brio

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).