Santé connectée : allons-nous devenir pleinement acteurs de notre santé ?

publié le 26/10/2017 à 07:00

La santé est l'une des principales préoccupations des Français. D'ailleurs, 43% d'entre eux utilisent une application pour surveiller la leur... Une nouvelle démarche qui permet de collecter en temps réel certaines données sur nos smartphones/tablettes/ordinateurs et parfois même de les transférer directement au médecin. Compteur de pas, de kilomètres à vélo, calcul du poids idéal et du taux de graisse, tension, glycémie, diabète, suivi des règles / de la grossesse, nutrition ou encore fréquence cardiaque : l'e-santé se développe à grands pas et de nombreux objets connectés et applications sont désormais proposés. Va-t-on tous se mettre à la santé connectée ? Quels changements concrets en découleront ? Quid de nos données médicales ?

Invités

- Stéphane Junique : Président d'Harmonie Mutuelle

- Dr. Alain Scheimann : endocrinologue, diabétologue, nutritionniste, animateur de la chaîne Youtube "Les Hormones et votre santé" et auteur de "Mieux vivre avec la santé connectée", éditions In Press



Mieux vivre avec la santé connectée

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).