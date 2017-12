Quel sens donner aux coïncidences ?

publié le 07/12/2017 à 07:00

Croiser une personne perdue de vue depuis des années alors qu'on pensait à elle hier ou encore devoir faire un choix et entendre deux inconnus parler du même sujet dans les transports en commun : si certaines coïncidences peuvent paraître insignifiantes (rencontrer quelqu'un avec le même prénom ou la même date de naissance), d'autres attirent vraiment notre attention... Ces petits éléments imprévisibles et inattendus perturbent notre quotidien et nous surprennent de façon positive ou, au contraire, nous rappellent un événement désagréable. Sont-elles des signes ? Ont-elles une explication ? Faut-il leur accorder de l'attention ?







Invitées

- Annie Schwab : directrice de la rédaction de Maxi, magazine partenaire de l'émission



Maxi du 4 au 10 décembre 2017

- Elisabeth Horowitz : psychothérapeute spécialisée en psychogénéalogie et analyse transgénérationnelle, auteure de "Quelle coïncidence !", éditions Dervy



Quelle coïncidence !

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).