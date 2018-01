Quel est le secret des personnes charismatiques ?

publié le 08/01/2018 à 07:00

Le charisme semble être l'une des clés du succès : faire preuve de confiance en soi, de sociabilité, maîtriser l'art de la communication verbale (élocution, rythme du débit, vocabulaire, ton...) et corporelle (regard, posture, gestuelle...) aide souvent à réussir ce que l'on entreprend, en amour comme au travail. Mais si certains brillent et sont dotés des qualités nécessaires pour conquérir, convaincre, captiver voire fasciner leur entourage, ce n'est pas chose aisée pour tout le monde... Peut-on développer son charisme ?







Invités

- Thierry Chavel : professeur associé à Paris II, directeur du master coaching et développement personnel en entreprise et auteur de "Coaching de soi" et "Initiation au coaching" aux éditions Eyrolles



Coaching de soi

Initiation au coaching

- Chilina Hills : experte en communication et influence et auteure de "Cultivez votre charisme" et "97 exercices décalés pour prendre la parole n'importe où, n'importe quand, avec (presque) n'importe qui !", éditions Eyrolles



Cultivez votre charisme

97 exercices décalés pour prendre la parole n'importe où, n'importe quand, avec (presque) n'importe qui

