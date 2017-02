Que signifient nos petits rituels ?

Le rituel de Tiger Woods est de porter du rouge pendant ses compétitions. Le notre ? Être avec vous toute la semaine dans "On est fait pour s'entendre" !

Avons-nous tous nos petits rituels ?

03/02/2017

Nous avons toutes nos petites manies au quotidien : rituels personnels (par exemple préparer ses affaires du lendemain avant d'aller se coucher), professionnels (utiliser le même stylo pour signer un contrat), rituels de couple (l'amour le samedi soir ;-)), de famille (le poulet du dimanche midi), rituels amicaux (se retrouver dans le même bar comme dans "Friends"), rituels d'enfants (l'histoire du soir)… Ils sont important parce qu'ils rassurent... Quelle différence entre une habitude, un rituel et une superstition ? A quel moment peuvent-ils devenir une entrave ?

Invitées

- Stéphany Pelissolo, psychologue et psychothérapeute, spécialisée en thérapie comportementale et cognitive en EMDR



- Cécile Guéret, thérapeute Gestalt et journaliste à Psychologies Magazine

