Que révèlent nos relations avec nos voisins ?

publié le 06/11/2017 à 07:00

En cette ère que l'on se plait à qualifier d'individualiste, la rencontre avec l'Autre ne va pas toujours de soi. Nous pouvons ne jamais dépasser le simple "bonjour" adressé du bout des lèvres à notre voisin. D'ailleurs, près d'1 Français sur 2 ne connaît pas les personnes qui vivent à proximité de lui. Et l'exaspération peu vite surgir quand on subit les nuisances (particulièrement sonores) des inconnus qui vivent de l'autre côté du mur ou du plafond (bruits de bricolage, ébats, fêtes intempestives, chien qui s'oublie devant notre porte, etc). Pourtant, certaines initiatives comme la Fête des voisins et les sites d'entraide ont pour but de renverser la tendance. Comment mieux vivre ensemble ? Quels sont les bénéfices réciproques ?

Invités

- Nathan Stern : sociologue et concepteur de réseaux sociaux : Peuplade, Voisin-âge et Voisins Solidaires

- Hélène L'Heuillet : maître de conférences en philosophie à l'Univerté Paris-Sorbonne et psychanalyste, auteure de "Du voisinage, réflexions sur la coexistence humaine" et "Tu haïras ton prochain comme toi-même", éditions Albin Michel

Du voisinage : réflexions sur la coexistence humaine

Tu haïras ton prochain comme toi-même

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).