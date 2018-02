Que révèle notre rapport aux médecins ?

publié le 05/02/2018 à 07:00

Stress de la consultation, peur du diagnostic, jargon médical incompréhensible, difficulté à exprimer son ressenti et ses angoisses... : si certains consultent au moindre petit mal (profil hypocondriaque), d'autres sont plus réticents à prendre rendez-vous chez le médecin. Ces craintes sont parfois amplifiées par un sentiment d'ascendant d'un praticien qui peut se révéler froid, expéditif ou autoritaire... Que représentent les médecins pour nous ? Comment se sentir pleinement en confiance, sans tabous ?

Invités

- Michel Lejoyeux : responsable du département de psychiatrie et d'addictologie Bichat-Beaujon, chef de service dans plusieurs hôpitaux parisiens et auteur de "Les quatre saisons de la bonne humeur", éditions Jean-Claude Lattès et Livre de Poche



Les 4 saisons de la bonne humeur

- Baptiste Beaulieu : médecin généraliste, romancier et créateur du blog "Alors voilà", auteur de "Les mille et une vies des urgences", éditions Rue de Sèvres et "La ballade de l'enfant gris", éditions Fayard



Les mille et une vies des urgences

La ballade de l'enfant gris

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).