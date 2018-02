Que faire quand on n'aime pas son travail ?

publié le 06/02/2018 à 07:00

Trouver un emploi qui nous comble entièrement ne va pas toujours de soi... Tâches pénibles, environnement stressant, horaires à rallonge, salaire bas, absence d'affinités avec les collègues, patron autoritaire ou simplement manque d'intérêt pour le poste... : qu'on ait choisi notre métier ou qu'il soit juste alimentaire, certaines conditions engendrent parfois démotivation, frustration, lassitude voire dégoût... Quelles sont les solutions pour faire face à cette situation ? Existe-t-il une autre option que la démission ?

Invités

- Stéphane Dieutre : coach et fondateur de l'Institut Aristote

- Isabelle Méténier : psychologue, spécialiste du stress et du sens au travail, auteure de "[Dé]stresse !", éditions Solar et "Histoire personnelle, destinée professionnelle", éditions Dervy



