Que faire lorsque les liens entre nos enfants sont rompus ?

publié le 24/01/2018 à 07:00

Si les rapports entre frères et sœurs peuvent être pleins d'affection, de complicité et de solidarité, il arrive aussi qu'ils soient plus conflictuels... Rivalité, jalousie, frustration, rancœur ou même haine : certaines relations fraternelles tendues entraînent de la souffrance, tant chez les enfants (même une fois adultes) que les parents. Ces derniers assistent, impuissants, à la rupture de ce lien pourtant précieux à tout âge. Comment se positionner face à des différends qui semblent irréconciliables ?







Invitées

- Isabelle Pailleau : psychologue et thérapeute familiale, auteure de "Vive les Zatypiques", éditions Leduc.s



Vive les Zatypiques

- Annie Schwab : directrice de la rédaction de Maxi, magazine partenaire de l'émission



Maxi Magazine 22 au 28 Janvier 2018

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).