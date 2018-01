Qu'est-ce qui distingue un ami d'un copain ?

publié le 02/01/2018 à 07:00

A l'heure où nous partageons notre vie avec des dizaines voire des centaines d'amis sur les réseaux sociaux, on en vient à se demander lesquels en sont de véritables... Connaissances, copains ou plus : si le dictionnaire fait la différence entre ces termes, il n'est pas toujours aisé de la percevoir... Simple collègue, camarade de sorties, de jeux ou de rire, confident, fidèle allié ou acolyte : ces nuances dépendent de nos liens et de notre façon de les entretenir, de la profondeur des conversations, des épreuves traversées ensemble ou encore des joies et souvenirs partagés... Quelle différence entre un ami et un copain ? Un copain peut-il devenir un ami ? Et inversement ?







Invités

- Flavia Mazelin : journaliste à Psychologies Magazine et directrice de "Spirit"

- Michel Erman : écrivain, philosophe et professeur à l'Université de Bourgogne, auteur de "Le lien d'amitié : une force d'âme", éditions Plon



Le lien d'amitié : une force d'âme

