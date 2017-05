publié le 06/05/2017 à 10:07

Maison : moulures et compagnie

Une tête de lit avec moulures Crédit : Oradecor

Les moulures apportent tout de suite une certaine classe, un coté cossu aussi. Et justement si vous êtes dans un appartement sans charme, les moulures peuvent changer la donne et donner du caractère à votre intérieur. Les moulures au 17e siècle, c’était vraiment un signe social de réussite. Elles étaient en bois, en chêne même, puis ensuite elles sont apparues en plâtre. Aujourd’hui, elles sont en polystyrène ou en résine.





On peut utiliser les moulures de façon ultra classique, en recopiant les appartements Haussmanniens ou de manière plus contemporaine. En cimaise par exemple : c’est la séparation entre la partie basse et la partie haute du mur. On les choisit un peu large et on peut poser dessus des photos, de tableaux. Ou en corniche à 20 cm du plafond : des corniches maintenant lumineuses, on a l’impression que le plafond est plus haut. On voit aussi des corniches posées à la verticale. Par exemple, pour faire un cadre au mur. À propos de cadre, on peut faire une tête de lit. Chez Orac Décor, il existe un profil en forme de vague, c’est très esthétique, très décoratif.

On les fixe au mur avec de le colle. Pour la tête de lit par exemple, vous aurez besoin de 2 longueurs, vous les coupez avec une scie, vous les collez au mur, ensuite il y a une autre colle qui fait comme une soudure à froid entre les moulures. Et pour notre tête de lit, il ne restera plus qu’à mettre à l’intérieur du cadre, un papier peint, un tissu, du cuir, ou tout simplement de la peinture.

Brocante : "Paris, Antiquaires et brocanteurs" de Barbara Kamir et Christian Sar

En plus des magnifiques photos de Christian Sarramon, ce qui est intéressant c’est le côté très pratique de ce livre qui recense 60 lieux dans lesquels tous les amateurs de brocante un peu haut de gamme peuvent trouver leur bonheur. L’auteur a choisi de faire le tour des arrondissements de Paris, jusqu’aux puces de Saint-Ouen. En tout 60 magasins, stands et autres petites boutiques sont passés en revue. Du coup, on trouve pêle-mêle des lieux étonnants, amusants ou plus sérieux, des boutiques spécialisées ou généralistes. On passe des cannes de nos grands-pères, très élégantes dans le VIIe arrondissement, à cette boutique ouverte dans le 11epar un trio de copains qui propose tout l’univers des grands héros populaires, c'est Lulu Berlu.

"Paris, Antiquaires et brocanteurs" Barbara Kamir et Christian Sar Crédit : Parigramme

Il y a plus de 40.000 articles différents. Des jouets, des figurines, des objets hétéroclites qui renvoient aussi bien aux Bisounours qu’aux personnages de BD japonaises, et même à Thierry la Fronde, héros d’une série télévisée des années 70. Et là, pour ceux qui aiment l’ordre, les trois créateurs des lieux se sont amusés à classer leurs très nombreuses figurines par univers. Par exemple, les Action Joe partagent le même espace que les astro brigades, Goldorack et autres Chevaliers du Zodiaque. C’est vraiment un endroit à découvrir et c’est une des qualités de ce livre de mettre le doigt sur des lieux singuliers comme celui-ci.



Paris, Antiquaires et brocanteurs de Barbara Kamir et Christian Sarramon, aux éditions Parigramme, 14.90 euros.

Cuisine : un navarin d'agneau

L’idée, ça va être d’abord de couper des morceaux d’agneau, l’épaule en l’occurrence en gros cubes, le collier et l’épigramme en tranches. Pour 6 à 8 personnes, prévoyez 1 kilo d’épaule et 6 tranches de collier. On va ensuite les rissoler dans une cocotte, à feu vif, ils doivent bien colorer, puis on retire la viande, on met un oignon à suer à la place, on remet la viande et là, opération cuisine à l’ancienne, on saupoudre de farine, c’est ce qui s’appelle singer. Cela va permettre par la suite à la sauce d’être bien liée.



Ensuite, on mouille tout ça avec de l’eau juste à hauteur, sel, poivre, ail, bouquet garni et c’est parti pour 40 minutes à petits bouillons. On ajoute pour la couleur et la légère acidité de la sauce, une belle tomate épépinée et concassée.



Pour la garniture, on prend des petits navets, de petites carottes fanes, de petits oignons nouveaux, ou à défaut, des oignons grelots : vous faites cuire tout ça séparément à l’eau bouillante salée avant de les refroidir à l’eau glacée. Ensuite, vous les passez à la poêle, vous les roulez dans du beurre et un peu de sucre, ça va les caraméliser comme on aime. Côté légumes verts, pensez aux petits pois frais, aux pois gourmands, aux haricots. L’idée, à la fin, va être de passer la sauce du navarin au chinois, pour qu’elle soit bien fluide, d’y replonger les morceaux d’agneau, les légumes, de remettre un petit coup de bouillon pour que tout ça soit bien lié.

Jardin : plantons du Dahlia français

Le Dahlia La Sierra Crédits : Thierry Denis | Date : 05/05/2017
Le Dahlia Janeiro Crédits : Jacky la main verte | Date :

Plus de 5 millions de Dahlia sont produits par an en France. Nos Dahlia français sont réputés pour leur robustesse et leur originalité. Je suis impressionné par le travail de sélection fait ces dernières années par nos producteurs, dont Nova-Flore, qui propose une nouvelle gamme vraiment sympa. Ils ont une parfaite qualité sanitaire, les pieds mères de cette production angevine sont régénérés tous les 5 ans. Les tubercules sont triés à la main, il y a une parfaite traçabilité. On est certain de planter la bonne variété, le bon coloris.



Si vous pouvez les acheter à l’avance, dès avril, ayez la sagesse d’attendre début mai pour les mettre en terre. On l’a vu cette année, les gelées d’avril sont redoutables. Ensuite, vous ameublirez la terre sur un carré de même largeur que la hauteur future du Dahlia. Pour un Dahlia d’un mètre de haut, bêchez un mètre carré. Pour les Dahlia ‘La sierra’ et ‘Janeiro’, qui font 50 cm de haut, bêchez un carré de 50 cm sur 50 cm. Mais attention, le Dahlia est un gourmet, pas un bâfreur. Ne le gavez pas ! Les engrais ou amendement trop riches en azote le dégoûte. Du vieux fumier de vache fait mieux l’affaire.