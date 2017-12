- Antoine Pelissolo : psychiatre et psychothérapeute, chef de service au sein des hôpitaux Henri-Mondor et Albert-Chenevier à Créteil, Professeur de médecine à l'université Paris-Est Créteil et auteur de "Vous êtes votre meilleur psy", éditions Flammarion

Nous avons tous des entraves et des failles mais si certaines nécessitent bien souvent une aide extérieure pour être dépassées, est-ce également le cas pour d'autres, telles que la timidité , la peur de l'avion ou encore le besoin de tout vérifier ? Nos phobies , angoisses , manies ou blocages peuvent être imperceptibles aux yeux des autres mais perturbent notre quotidien et ont le pouvoir d' altérer notre qualité de vie ... Mais sommes-nous tous aptes à trouver en nous les ressources nécessaires pour en finir avec nos maux sans faire appel à un psy ?

article

7791442887

Pouvons-nous être notre propre psy ?

Pouvons-nous être notre propre psy ?

Stress, jalousie, insomnie, hypocondrie... : sortir de certains fonctionnements ou d'un mal-être sans l'aide d'un psy n'est pas donné à tout le monde... All by myself dans "On est fait pour s'entendre" !

http://www.rtl.fr/culture/lifestyle/pouvons-nous-etre-notre-propre-psy-7791442887

http://media.rtl.fr/cache/rVc0OUSlAredrR1GIogAGQ/330v220-2/online/image/2017/1215/7791444834_pouvons-nous-etre-notre-propre-psy.jpg