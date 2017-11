Pourquoi se tatoue-t-on ?

publié le 17/11/2017 à 07:00

Le tatouage désignait à l'origine l'appartenance à un clan ou groupe social (criminels, marins, soldats, motards...) mais son image a évolué et il s'est démocratisé depuis deux décennies. On peut vouloir graver de façon indélébile sur notre peau un souvenir, un être cher, un moment marquant, une douleur..., ou bien porter le tatouage comme un bijou, assumant un choix esthétique et décoratif. Qu'est-ce qui nous pousse à nous faire tatouer ? Qu'apporte un tatouage ? Doit-il forcément raconter une histoire ?



Invités

- Coralie Jauvin : artiste plasticienne et tatouée

- Olivier : documentaliste, tatoué suite aux attentats du 13/11/2015

- Lamine de Charbon : tatoueur (Studio La Mine Tattoo, Paris 2ème)

- Nicolas Brulez : photographe et auteur de "Corpus Tattoo", éditions Tana



Corpus Tattoo

