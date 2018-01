Pourquoi les blogs sont-ils devenus incontournables ?

publié le 04/01/2018 à 07:00

Conseils, avis, états d'âme, partage d'expérience, coups de gueule, passions : les blogs ont envahi la toile et regorgent de bons plans, expériences et autres tutoriels... La communauté des blogueurs et amateurs de ces sites s'agrandit d'année en année : en France, nous sommes 18 millions à en consulter régulièrement, à la recherche d'informations utiles ou pour le simple plaisir de la lecture sur la mode, la cuisine, le voyage, le sport, le jardinage, le bricolage ou encore la séduction. Comment expliquer le succès des blogs ? Pouvons-nous tous nous y mettre ?







Invités

- Lisa Gachet : créatrice du blog "Make My Lemonade"

- Bérengère Krief et Marine Baousson : auteures de "50 conseils pour réussir dans l'univers impitoyable du blog", éditions Hugo Image



50 conseils pour réussir dans l'univers impitoyable du blog

- Sélim Niederhoffer : coach en séduction et créateur du blog "art de séduire.com", auteur de "Leçons de séduction : 375 secrets pour toutes les faire tomber", éditions Leduc.s



Leçons de séduction : 375 secrets pour toutes les faire tomber

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).