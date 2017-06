Pourquoi l'orgasme est-il plus facile à atteindre seul(e) ?

publié le 30/06/2017 à 07:00

Imprévisible et fragile, la jouissance est un phénomène mystérieux et indomptable. Lors d'un rapport sexuel, l'orgasme est soumis à de nombreux paramètres émotionnels qui peuvent le bloquer : estime de soi, lâcher-prise, confiance en l’autre… Cependant, il semble bien plus facile à obtenir en solo, via la masturbation. Comment expliquer ce phénomène ? Faut-il absolument connaître l'orgasme pour qu'une relation intime soit réussie ? Est-il possible qu'il soit au rendez-vous à tous les coups quand on fait l'amour ? Comment ça marche ?



Invités

- Emmanuelle Julien, journaliste spécialisée sexualités et genres et fondatrice du blog "Paris derrière.fr"

- Jean-Michel Huet, psychanalyste et sexologue



- Stéphane Rose, journaliste, auteur et chroniqueur

Livre : "Comment devenir une star de la télé" (éditions J’ai lu) et "Guide de survie quand tu ne supportes pas les enfants" (éditions Tut Tut)

Comment devenir une star de la télé (Éditions J'ai lu)

Guide de survie quand tu ne supportes pas les enfants (Éditions Tut Tut)

- Christelle Parlanti, auteur et journaliste

Livre : "Un orgasme mais avec mon mec" (éditions J'ai lu) et Co-auteur du livre "Allez tous vous faire enculer" (éditions First)

Un orgasme mais avec mon mec (J'ai Lu)

Allez tous vous faire enculer ! (First)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).