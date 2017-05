Pourquoi certains couples ne font-ils plus l'amour ?

publié le 19/05/2017 à 07:00

Depuis la fin du siècle dernier, les mœurs en matière de sexe ont bien évolué, le plus important est désormais d’avoir une sexualité épanouie et régulière. Parfois, le dernier rapport intime peut remonter à quelques mois voire quelques années. Si pour certains, c'est un choix, il en est pour qui ne pas avoir de vie sexuelle est une véritable souffrance. La sexualité est-elle le baromètre du couple ? Pourquoi disparait-elle de la vie de certains ménages ? Comment booster sa libido si on en souffre ?

Invités

- Frédérique Hédon, médecin sexologue et psychothérapeute de couple

- Damien Mascret, médecin et sexologue

