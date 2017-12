Pourquoi a-t-on peur de la solitude ?

publié le 05/12/2017 à 07:00

Si pour certains, la solitude est désirée (synonyme de tranquillité, de maturité, de libération et de développement personnel), pour une majorité d'entre nous, elle est perçue comme angoissante et par conséquent plus difficile à vivre et à accepter. Ce sentiment, qu'il soit réel ou pas, peut avoir un réel impact sur notre santé : tristesse, impression d'abandon, dépression, troubles de l'estime de soi, agoraphobie, anxiété sociale, problèmes cardiaques... On peut par ailleurs être entouré et se sentir seul malgré tout... Pourquoi tant de personnes se sentent-elles seules ? Comment apprivoiser la solitude et en faire une force ? De quelle façon ne plus la subir ?







Invitées

- Laurence Lemoine : psychologue et rédactrice en chef adjointe à Psychologies Magazine

- Monique de Kermadec : psychothérapeute et psychanalyste, auteure de "Un sentiment de solitude", éditions Albin Michel



Un sentiment de solitude

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).