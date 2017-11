- Camille Saféris : auteur, comédien et réalisateur - Marie-Claude Treglia : journaliste - Alain Héril : psychanalyste et sexothérapeute

Polyamour : la fin du couple classique ?

Pour certains, l'amour ne s'écrit pas au singulier… Ils entretiennent ouvertement et honnêtement plusieurs relations sentimentales en même temps… Quand on aime, on ne compte pas dans "On est fait pour s'entendre" !

