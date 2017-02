Peut-on être épanoui(e) sans faire l'amour ?

publié le 10/02/2017 à 07:00

Il est des hommes et des femmes dont la vie sexuelle est mise de côté depuis des mois voire des années, soit par choix, par absence de désir, ou encore à cause du célibat. Ils dénotent d'ailleurs dans une société hypersexualisée qui prône régulièrement les performances. Or, Il n'y a pas de normalité dans ce domaine et les diktats invitent davantage aux complexes qu'au bien-être. La sexualité et le plaisir charnel sont-ils indispensables à une vie épanouie ? Est-il vrai que moins nous faisons l'amour, moins nous avons envie de le faire ?

Invités

- Emmanuelle Julien, journaliste spécialisée sexualités et genres, fondatrice du blog "Paris derrière"



- Damien Mascret, médecin et sexologue

Livre : "La revanche du clitoris" (La Musardine)

La revanche du clitoris (La Musardine)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).