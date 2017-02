Peut-on être ami(e) avec son ex ?

publié le 16/02/2017 à 07:00

Une rupture amoureuse entraine bien souvent la sortie de l'ex-conjoint de notre vie. Mais il en est qui ne souhaitent pas couper les ponts et qui ont la volonté de transformer le lien avec le temps afin de ne garder que le meilleur de l'autre. Encore faut-il que les deux anciens partenaires soient sur la même longueur d'onde et que les nouveaux compagnons ne voient pas d'un mauvaise œil cette "amitié". Est-il réellement possible de transformer l'amour en amitié ? Est-ce une bonne chose ? Jusqu'à quel point ?

Invitées

- Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine

Livre : "Aimer sans mode d'emploi" (Eyrolles)

Aimer sans mode d'emploi (Eyrolles)

- Pascale Senk, journaliste spécialisée en psychologie au Figaro

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).