Peut-on élever les filles et les garçons de la même façon ?

publié le 26/04/2017 à 07:00

Pas facile pour les parents de dépasser les stéréotypes classiques de genre avec lesquels ils ont grandi : univers de princesse et de poupées pour les petites filles, de petites voitures et de sport pour les petits garçons... La société évolue et la lutte contre le sexisme interroge pères, mères et éducateurs sur la couleur qu'ils vont donner à l'éducation de leurs enfants. Est-il possible de ne faire aucune distinction entre les filles et les garçons ? Quelles peuvent être les conséquences d'une éducation unisexe ? Comment encourager l'égalité tout en valorisant les différences des deux sexes ? Peut-on envisager une éducation unisexe pour tous ?



Invités

- Cécile David-Weil, romancière et auteur (maman de 3 enfants : 2 filles et un garçon et grand-mère de 7 petits-enfants)

Livre : "Parent sous influence" (Odile Jacob)



Parent sous influence (Odile Jacob)

- Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste



Livres : "Le nouvel ordre sexuel" (Éditions Kéro) et "La fabrique de la famille" (Éditions Poche)

Le nouvel ordre sexuel (Editions Kéro)

La fabrique de la famille (Editions Poche)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).