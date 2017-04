Peut-on connaître l'histoire de notre maison ?

Comment expliquer les bonnes et les mauvaises ondes en entrant dans une maison ?

publié le 01/05/2017 à 07:00

La généalogie ne s'arrête pas à la recherche de nos aïeux. Il existe en effet une autre branche de cette science qui concerne le foncier. Maisons, immeubles, manoirs, châteaux et même terrains : quelle que soit leur nature, ces lieux ont eux aussi une histoire, bien souvent en lien avec celle de ses occupants, qui témoigne de leur époque. Et il est possible grâce à des recherches spécifiques, de la découvrir. Comment procéder ? Quelles informations peut-on apprendre ? Jusqu'à quand peut-on remonter ?

