Parfum et plates-bandes dans "Maison, brocante, cuisine, jardin"

REPLAY - Au programme, du parfum à chiner, une machine à couleurs, une bâche pour préparer vos plates-bandes et des navets glacés.

Maison : la couleur pour égayer votre intérieur

La machine à couleurs de Tollens

Vivre dans du blanc, ce n’est pas bon pour le moral. Et regardez à quel point la nature nous offre une palette de teintes époustouflantes. C’est pour envoyer de bonnes vibrations et des bonnes surprises. Faut savoir que le blanc, c’est anti-créatif. À moins d'avoir des meubles de couleurs, des rideaux ou des coussins à motifs, les touches de couleur, c’est indispensable. Et pour rebooster votre moral au cœur de l’hiver, pourquoi ne pas repeindre un mur de couleur.



Prenez des magazines de déco, ou faites des recherches sur internet de photos d’intérieur. Et regardez quelles sont les ambiances qui vous plaisent. Il faut toujours essayer une couleur avant de l’adopter. Le truc, peindre un morceau de carton, le poser dans la pièce et le regarder évoluer selon les heures de la journée.



On peut utiliser pour cela des pots testeurs, par exemple ceux de chez Tollens. La marque vient de mettre au point la première machine à couleurs. Comme dans un distributeur de boissons, sauf qu'il en sort gratuitement un pot testeur de 100ml. Vous pouvez créer votre couleur en 3 minutes, parmi les 1000 teintes proposées, et vous avez droit à 3 pots testeur. Ces machines sont disponibles depuis mardi 24 janvier et jusqu’au 25 mars la machine à couleurs sont en test dans certains centres commerciaux.



La machine à couleurs :

Les Passages à Boulogne Billancourt (92) – Rue Tony Garnier ;

Centre Commercial de Pontault Combault (77) - Rue de Monthéty ;

Centre Commercial de Villiers en Bière (77) – Route Nationale 7.

Deux magasins Tollens qui accueillent professionnels et particuliers disposent également d’une machine à couleurs :

Tollens Toulouse (31), 25 Boulevard de Suisse

Tollens Saint Thibault des Vignes (77), zone industrielle de la Courtillière, 8 rue Lamartine

Brocante : du parfum à chiner

Aujourd’hui, direction Château-du-Loir, dans la Sarthe. Ouvrez vos narines, et prenez le temps de respirer, on se retrouve à la 14ème édition de La Féérie du parfum, qui rassemble collectionneurs et spécialistes. On y chine des flacons miniatures, pour quelques euros à peine, ou des flacons rares, à plusieurs milliers d’euros. Mais aussi tous les accessoires liés à la parfumerie : boites, cartes parfumées, factices... .



Les plus intéressants sont les flacons signés de verriers prestigieux comme Lalique ou Baccarat. Pour ceux de la première période, du vivant de Lalique, on est entre 500 et 25.000 euros le flacon. Ensuite, les prix passent sous la barre des 500 euros, et les flacons sont magnifiques quand même.



Les amateurs chinent tout ce qui est antérieur aux années 80, qui ont signé les débuts d’une abondante production industrielle. Des flacons anciens de Guerlin, Rochas, Roger et Gallet, ou Chanel entre autres, sont très prisés, à la fois pour leur esthétique et pour la marque qu’ils représentent. Si vous avez chez vous un flacon Guerlin, ne le jetez pas, Guerlin est l’objet d’un véritable culte de la part des collectionneurs. Flacons Guerlain, livre sorti en 2016, reprend 1000 flacons de la collection d’une des héritières de la maison. Indispensable à tous les passionnés.



À signaler aussi, le tout nouveau musée du Parfum qui a ouvert à Paris en décembre dernier. Un parcours olfactif sur trois niveaux, avec 60 odeurs sur 1400 m². Pour tout savoir de l’histoire du parfum, depuis l’Antiquité à nos jours. Le musée du Parfum, 74 rue du Fbg Saint Honoré.

Cuisine : navets glacés et agneau roti

Dans la série navets, on demande le navet glacé (mais pas froids). On va enrober nos navets dans une petits préparation grasses (beurre), et sucrée (une simple pincée de sucre, ou du miel, ou du sirop d’érable). Glacer, en cuisine, c'est enrober, lustrer, faire briller, confire. Prenez des navets classiques, pas trop gros, vous pelez leur peau blanche et vous pouvez garder leur collet violet.



Puis vous les coupez en quatre ou six gros morceaux. Vous les mettez dans une sauteuse avec un peu d’huile d’olive, vous les faites suer tout doucement, sans les colorer, puis vous allez ajouter là encore, du vinaigre de Xérès (deux cuillères à soupe), du miel (acacia, par exemple), un petit bâton de cannelle, deux petites pincées de cannelle en poudre, salez, poivrez, couvrez et laissez cuire tranquillement pendant une bonne vingtaine de minutes. Avant de servir, arrosez vos navets de deux gouttes de sauce Worcestershire, et de deux gouttes de sauce de soja. Une pincée de cébette ciselée, et à table !



Pour une table de six personnes, c’est le calibre idéal pour une petite épaule d’agneau ! La cuisson du gigot dépend évidemment de sa taille, de son poids. On compte généralement 12 minutes de cuisson par livre, à 180°C (thermostat 6), pour obtenir une belle cuisson, bien rosée. N’oubliez pas aussi de laisser reposer le gigot, en fin de cuisson, de façon à ce que le sang reflue dans les chairs. Ensuite, découpez le en tranches, un peu de fleur de sel, de poivre, pour une dégustation rapide car ça refroidit vite ! On ne veut pas d’un agneau glacé !

Jardin : il est temps de préparer ses plates-bandes

Dès février, il est temps de préparer nos futures plates-bandes ! Parce que 9 fois sur 10 la nouvelle plate-bande est créée dans la pelouse, dont il faut se débarrasser le plus tôt possible, afin de pouvoir planter dans un sol propre et nu en avril. Et pas question de faire ça avec un piochon, mauvais pour le sol. Quand on enlève les racines de l’herbe avec un piochon, on enlève hélas aussi la terre qui est entre ces racines. Et cette terre, c’est la meilleure. Il faut faire un vrai bêchage, profond, comme autrefois. Un bêchage qui enfoui les racines d’herbes si loin qu’elles ne repoussent pas et se fondent dans le sol.



Pour ceux qui détestent bêcher. Couvrez sans tarder la surface de la future plate-bande avec la nouvelle bâche hivernale de Nortene, une marque que l’on trouve dans toutes les jardineries. Cette bâche répond au doux nom de Nestol. Elle est noire, avec des œilletons sur les côtés pour la fixer avec des clous crantés. Garantie anti-UV et bien plus durable que les bâches que l’on utilise habituellement à cet effet.



Sous cette bâche, à l’obscurité l’herbe va s’étioler et les vers de terre vont la transformer en délicieux terreau fertile. À la mi-avril, il ne devrait pas rester grand-chose et votre plate-bande sera prête à planter.



Nestol de la marque Nortene, 15,20 euros la bâche de 1,50m sur 5m, disponible en jardinerie et sur le site Nortene.