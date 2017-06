Notre animal de compagnie nous ressemble-t-il ?

publié le 19/06/2017 à 07:00

Un bouledogue qui a la même bouille ronde que son maître, un chat qui est aussi épris de liberté que sa maitresse, un perroquet aussi bavard que les enfants de la famille : d’après différentes études, on ne choisit pas un animal de compagnie par hasard mais bien en fonction de son apparence et de son caractère. Qui se ressemble s'assemble ? Comment expliquer ce phénomène ? Nous identifions-nous à nos animaux ? Ne sont-ce pas eux qui nous adoptent ?



Invitées

- Hélène Gateau, vétérinaire et spécialiste des animaux pour l'émission "Midi en France" (France 3) chroniqueuse dans l'émission de Vincent Perrot - "Vincent de 5 à 7", le w.e sur RTL

Livre : "Des hommes et des animaux" (Éditions Carnet Nord)



Des hommes et des animaux (Éditions Carnets nord)

- Marc Giraud, naturaliste, écrivain et chroniqueur

Livre :"La nature au fil des saisons" (Éditions Allary)

La nature au fil des saisons (Editions Allary)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).