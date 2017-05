Mariage plus vieux, mariage heureux ?

Et le voyage de noce ?

publié le 29/05/2017 à 07:00

Protéger l'autre, consacrer officiellement son amour, faciliter la transmission de son patrimoine aux enfants ou encore porter le même nom qu'eux : de nombreuses raisons poussent certains couples en union libre de longue durée à se dire oui, même à 50 ou 60 ans. Pourquoi se mettre la bague au doigt après tout ce temps ? Qu'est-ce que ça change concrètement ? Comment la famille, notamment les enfants, et les amis réagissent-ils ? Ces mariages tardifs sont-ils plus durables et sereins que les autres ?



Invitées

- Annie Schwab, Directrice de la rédaction de "Maxi", partenaire de l'émission



Maxi Mai 2017

- Liliane Holstein, psychanalyste



