Les vertus de la patience : plus c’est long, plus c’est bon ?

publié le 22/01/2018 à 07:00

Un sms qui n'arrive pas, un projet qui tarde à se concrétiser, une file d'attente interminable au supermarché, le célibat qui s'éternise, un ordinateur qui rame... : dans une société où tout va très vite et dans laquelle l'immédiateté est considérée comme la norme, faire preuve de patience se transforme parfois en réel effort. On dit que patience est mère de toutes les vertus, encore faut-il savoir comment la développer et la cultiver... Quel intérêt avons-nous à prendre notre mal en patience ? A-t-elle des limites ?







Invitées

- Catherine Berliet : coach - "Catherine Berliet Conseil", auteure de "Et si je prenais mon temps", éditions Eyrolles



Et si je prenais mon temps

- Odile Chabrillac : naturopathe et psychothérapeute, auteure de "Âme de sorcière", éditions Harmonie Solar



Âme de sorcière

